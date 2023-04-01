Китайські виробники літію встановили мінімальну ціну, оскільки попит на метал падає

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Провідні китайські виробники літію домовилися встановити мінімальну ціну на рівні 36 380 доларів за тонну карбонату літію з метою уповільнити падіння цін на сировину для акумуляторів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ціну погодили близько 10 компаній, включаючи Tianqi Lithium і Ganfeng Lithium.

У Ganfeng Lithium заявив, що жодних обговорень щодо мінімальної ціни не відбувалося.

"Ganfeng завжди наполягає на тому, що ціни на продукцію повинні визначатися ринком, і ніколи не візьме на себе ініціативу контролювати ціни, щоб впливати на ринок", - йдеться в заяві.

Відповідний крок був зроблений на тлі падіння цін на літій через значне уповільнення попиту на електромобілі в Китаї, найбільшому в світі ринку електромобілів.

"Спотові ціни впали більш ніж на 60% з піку наприкінці листопада, причому падіння прискорилося в останні тижні на тлі зростаючої цінової війни на автомобільному ринку Китаю" – повідомляє агентство.

Неясно, як довго компанії, на які припадає понад половина виробництва карбонату літію в Китаї, дотримуватимуться мінімальної ціни.

Нагадаємо:

Власник SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск планує відвідати Китай вже у квітні та прагне зустрітися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.