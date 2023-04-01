У РФ ліквідувати юридичну особу найбільшого виробника відеоігор EA

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Юридичну особу американського Electronic Arts, який займається розробкою і виданням комп'ютерних ігор, ліквідовано у Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на інформацію з єдиного держреєстру юридичних осіб.

"Співвласниками "ТОВ "Електронік артс" є нідерландська Electronic Arts Nederland B. V. і німецька Electronic Arts GmbH. Згідно з випискою компанії, інформація про припинення діяльності юрособи шляхом її ліквідації внесена до реєстру 31 березня. Компанія тепер є недієвою", – зазначається в повідомленні.

Раніше у березні минулого року компанія призупинила продажі ігор на території РФ та Білорусії.

Нагадаємо:

Компанія-розробник відеоігор Electronic Arts заявила, що гравці з РФ і Білорусі більше не можуть брати участь у турнірах Apex Legends Global Series та EA Sports FIFA Global Series.

Найбільші виробники відеоігор EA та Activision Blizzard заявили, що зупинять нові продажі своїх продуктів у РФ через її збройну агресію проти України.