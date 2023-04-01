В Україні запрацювало нове покоління системи електронних платежів 

З 1 квітня запрацювало нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП), яке функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нове покоління системи функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

"Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління. Упевнений, що це стане потужним поштовхом для майбутнього розвитку і модернізації інформаційних систем українських банків та фінансових установ", – зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

У переході на нове покоління СЕП були залучені всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

Зазначається, що нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше.

"Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією", – йдеться в повідомленні.

Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Крім того, тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Також, враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, Національний банк продовжує активно працювати над можливістю приєднання нашої країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізацією функціонала миттєвих платежів у наступній версії СЕП-4.1, тестування якої учасниками заплановане у 2023 році.

Нагадаємо:

Нацбанк врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в нацвалюті через нове покоління системи електронних платежів - нове покоління СЕП запрацює з 1 квітня 2023 року.