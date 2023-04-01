НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів 

Національний банк за тиждень 27 - 31 березня продав з резервів 343,14 млн доларів, натомість в резерви вже третій тиждень нічого не викупив.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 495,45 млн доларів, а тижнем раніше – 376,22 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купував валюти.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 7,243 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.