У мережу злили чат-бот LLaMa зі штучним інтелектом від Meta

У мережу потрапив чат-бот зі штучним інтелектом від компанії Meta — LLaMa (Large Language Model Meta AI), витік стався на форумі 4chan, куди один з користувачів завантажив торрент-файл інструменту.

Про це повідомляє Vice.

"Це перший раз, коли власна модель штучного інтелекту великої технологічної фірми просочується до громадськості. На сьогоднішній день такі фірми, як Google, Microsoft і OpenAI, зберігали свої найновіші моделі приватними, доступними лише через споживчі інтерфейси або API, нібито для контролю за випадками зловживання", - зазначаэ видання.

Натомість члени 4chan стверджують, що запускають LLaMa на своїх власних машинах, але точні наслідки цього витоку ще не ясні.

Meta не заперечує витік LLaMa і підтримує свій підхід до обміну моделями серед дослідників.

"Мета Meta — поділитися найсучаснішими моделями ШІ з членами дослідницької спільноти, щоб допомогти нам оцінити та вдосконалити ці моделі. LLaMA було надано для дослідницьких цілей, відповідно до того, як ми ділилися попередніми моделями великих мов.

Хоча модель доступна не для всіх, а деякі намагалися обійти процес затвердження, ми вважаємо, що поточна стратегія випуску дозволяє нам збалансувати відповідальність і відкритість", – написав представник Meta в електронному листі.

Водночас компанія подає запити на видалення моделі в інтернеті, щоб контролювати її поширення.

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