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Kernel збирається піти з Варшавської біржі

Четвер, 9 березня 2023, 18:40 - Олексій Павлиш

Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.

Про це пише Bloomberg.

"Лістинг компанії відбувся у 2007 році на тлі заохочення українських фірм до виходу на польську біржу.

Вихід з компанії пов'язаний насамперед із вторгненням Росії в Україну трохи більше року тому, яке зруйнувало діяльність Kernel і призвело до падіння її ринкової вартості більш ніж на 60%. Але в заяві про вихід також згадується про розчарування Варшавською біржею, де кількість акцій, що торгуються зараз, є найнижчою за більш ніж десять років", - пише Bloomberg.

Численні спроби "покращити видимість акцій та розширити базу акціонерів" здебільшого не увінчалися успіхом, йдеться у заяві компанії.

А низька ліквідність заважає інвесторам виходити з акцій "швидко і передбачувано, особливо з урахуванням ризиків, пов'язаних з війною", додали в холдингу.

Зазначається, що за останні 11 років компанія жодного разу не змогла залучити фінансовий капітал для інвестування в розвиток, а польські інвестори більше не входять до числа основних акціонерів Kernel.

Представник біржі відмовився коментувати ситуацію з Kernel.

Економічна правда

Кернел Веревський агросектор Польща біржа
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