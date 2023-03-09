Всі розділи
Укр / Рус

У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів

Четвер, 9 березня 2023, 16:28 - Анастасія Жарикова

З четверга, 9 березня, для української агропродукції, яка слідує транзитом через Польщу до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн скасували ветеринарний контроль.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка транзитом направляється в інші країни, напередодні під час зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та Віце-прем'єр-міністра, Міністра сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Генрика Ковальчика.

Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту. 

А також товар не підлягатиме ветеринарному контролю якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС.

Економічна правда

Польща Україна зерно порти
Матеріали за темою
Польська PKN вимагатиме у Росії компенсації за зупинку постачання нафти 6 березня 2023, 13:40
У Польщі анонсували нові процедури транзиту українського зерна через країну 3 березня 2023, 16:57
Наскільки відрізняються зарплати в Україні та Польщі – дослідження 2 березня 2023, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті