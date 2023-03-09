Курс валют на 9 березня: долар та євро далі дешевшають

У четвер, 9 березня, готівкова гривня стрімко зміцнилася проти євро та долара на "чорному ринку" та в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс долара на "чорному ринку" становив 38,29 - 38,53 грн. У середу, 8 березня, курс коливався між 38,35 - 38,58 грн грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,24 - 40,50 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 40,27 - 40,57 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,25 - 38,8 грн (курс на 8 березня – 38,4 - 38,9 грн);

Євро – 40,15 - 40,9 грн (курс на 8 березня – 40,3 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,95 - 38,45 грн;

Ощадбанк – 38,35 - 39,4 грн;

Укрексімбанк – 38,3 - 38,9 грн;

Райффайзен – 37,9 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.