Ворог з жовтня витратив на ракети по Україні $7,5 млрд, з них на останню атаку - до $600 млн

За останні 5 місяців росіяни витратили на 821 ракету, випущену по Україні, 7,5 мільярда доларів, зокрема на ракети вночі в четвер, 9 березня, - від 438 мільйонів доларів до 581 мільйонів доларів.

Такий висновок можна зробити з даних Telegram-каналу "Ціна держави" та даних Повітряних сил щодо останньої атаки, наведених УП.

Всього з початку масованих обстрілів української інфраструктури починаючи з 10 жовтня ворог витратив 521 ракету різного типу. За розрахунками "Ціни держави", їхня вартість становить 7,462 млрд дол.

Вночі 9 березня російські війська здійснили 81 пуск ракет різного базування:

Тип ракет або БПЛА Кількість пусків Х-101/Х-555 28 "Калібр" 20 Х-22 6 Х-47 "Кинджал" 6 Х-31П; X-59 8 С-300 13 БпЛА "Shahed-136/131" 8

За даними Forbes, ракета типу Х-101 коштує 13 млн дол, а ракета Х-555 за даними у відкритих джерелах – 7,5 млн дол. Відповідно, 28 залпів цих ракет обійшлись Росії в суму від 215,5 млн дол до 358,5 млн дол.

Ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 130 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Ракети Х-59 та Х-31П – по 0,5 млн дол, загальна вартість 8 пусків - 4 млн дол. А зенітні керовані С-300 - по 2 млн дол (13 пусків - 26 млн дол).

Приблизна вартість ракети Х-22, за даними у відкритих джерелах станом на травень 2022 року становить в середньому 400 тис дол. Загальна сума запусків цієї ночі становить 2,4 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 8 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

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