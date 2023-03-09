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УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку

Четвер, 9 березня 2023, 10:16 - Економічна правда

На 09:00 четверга 12 потягів спізнюються на понад годину, а ще 3 - на понад 30 хвилин, через наслідки російської атаки вночі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Так, з 73 поїздів у дорозі, запізнюються 12 потягів, деякі – на майже 5 годин. Йдеться про:

  • №119/120 Львів Запоріжжя +4:53
  • №91/92 Харків Одеса +3:33
  • №191/192 Краматорськ Одеса +3:33
  • №53/54 Одеса Дніпро +3:24
  • №769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49
  • №729/730 Черкаси Київ +2:01
  • №7/8 Чернівці Київ +1:49
  • №7/8 Одеса Харків +1:38
  • №29/30 Ужгород Київ +1:27
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18
  • №749/750 Київ Відень +1:09
  • №111/112 Київ Ізюм +1:05
  • №725/726 Харків Київ +0:57
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

В УЗ наголошують, що ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, за потреби є резервні тепловози.

Економічна правда
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