УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку

На 09:00 четверга 12 потягів спізнюються на понад годину, а ще 3 - на понад 30 хвилин, через наслідки російської атаки вночі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Так, з 73 поїздів у дорозі, запізнюються 12 потягів, деякі – на майже 5 годин. Йдеться про:

№119/120 Львів Запоріжжя +4:53

№91/92 Харків Одеса +3:33

№191/192 Краматорськ Одеса +3:33

№53/54 Одеса Дніпро +3:24

№769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49

№729/730 Черкаси Київ +2:01

№7/8 Чернівці Київ +1:49

№7/8 Одеса Харків +1:38

№29/30 Ужгород Київ +1:27

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18

№749/750 Київ Відень +1:09

№111/112 Київ Ізюм +1:05

№725/726 Харків Київ +0:57

№31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

В УЗ наголошують, що ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтись, за потреби є резервні тепловози.