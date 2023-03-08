Adidas вперше за три десятиліття зазнає збитків: серед причин - розрив співпраці з Каньє Вестом

Adidas анонсував перші за останні 31 рік збитки, компанія переживає труднощі, скорочує дивіденди та бонуси.

Про це повідомляє Financial Times.

Наприкінці 2022 року другий за величиною виробник спортивного одягу в світі отримав квартальні операційні збитки, оскільки продажі з Китаю скоротилися вдвічі, а кількість непроданих кросівок Yeezy зросла після рішення бренду розірвати зв’язки з американським репером Каньє Вестом.

Німецька група спортивного одягу скоротила свої річні дивіденди на 79 % до 70 центів із 3,30 євро у 2021 році.

Операційний збиток у четвертому кварталі в розмірі 724 мільйони євро був кращим, ніж очікування аналітиків про збиток у 782 мільйони євро, але 50-відсоткове падіння продажів у Китаї за цей період було "набагато вищим, ніж очікувалося".

Загалом у 2022 році продажі зросли на 1% без урахування коливань курсу валют, а чистий прибуток впав на 70% до 638 мільйонів євро.

Adidas у середу повторив попередження минулого місяця про те, що в 2023 році він може зазнати щорічних збитків до 700 мільйонів євро, що стане першими збитками за 31 рік. Загальні продажі цього року впадуть "високими однозначними темпами".

Рішення групи розірвати зв’язки з Каньє Вестом у жовтні знищить 1,2 млрд євро річного доходу та може призвести до збитків у 500 млн євро, якщо бренд Yeezy не зможе продати свій запас кросівок, що залишився.

Торік товарні запаси зросли на 49% до 6 мільярдів євро, включаючи непродані кросівки Yeezy вартістю 400 млн євро. В Adidas ще не вирішили, що робити з непроданими запасами Yeezy: розглядаються варіанти від знищення продукції до її продажу та пожертвування виручених коштів на благодійність.