В ООН готові запропонувати посередництво для повної демілітаризації території ЗАЕС

Організація Об’єднаних Націй готова запропонувати посередництво для досягнення повної демілітаризації території ЗАЕС, забезпечуючи відновлення нормальної роботи електростанції.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба ОП.

"Співрозмовники розглянули питання про те, як припинити російський ядерний шантаж і відновити порушену Росією безпеку всіх українських АЕС, зокрема Запорізькій", - йдеться у повідомленні.

"ЗАЕС має повернутися під повний український контроль - це питання глобальної, а не лише української безпеки", - заявив Зеленський.

У свою чергу Гутерріш відзначив особливу важливість безпеки Запорізької АЕС.

За його словами, ООН готова запропонувати посередництво для досягнення повної демілітаризації території ЗАЕС, забезпечуючи відновлення нормальної роботи електростанції.

Економічна правда