З початку року на Prozorro Market провели закупівлі на 1,2 мільярда

За перші два місяці року через систему Prozorro Market було проведено 3600 закупівель на 1,2 мільярда гривень, ними скористались 1600 замовників.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Крім цього, кількість опублікованих успішних закупівель через систему Prozorro за цей період склала близько 578 тисяч, а кількість конкурентних закупівель – 39 тисяч.

Очікувана вартість оголошених закупівель становить 149 млрд грн, очікувана вартість конкурентних закупівель – 66 млрд грн.

Загальна кількість постачальників склала 75 тисяч, з яких 12 тисяч взяли участь у конкурентних торгах.

"Лютий став місяцем оновлення правил закупівель. Хоча гнучкість і вміння швидко реагувати на зміну обставин вже стало звичайним для нас методом роботи, чергові зміни мають велике значення для сфери.

Зокрема, ми зменшили кількість умов, за яких можна проводити прямі закупівлі без застосування Prozorro, а також уточнили перелік випадків, коли дані про закупівлі не відображаються в системі питань безпеки", – повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Мета таких змін – максимально повертати закупівлі в електронну систему.

Крім цього, аналогічний підхід буде закладено у зміни щодо публікації даних про оборонні закупівлі.

"Після підпису Президента закон зобов’яже оборонних замовників публікувати в системі Prozorro ціни, за якими вони купують незбройні товари на потреби армії. При цьому розкриття інформації розповсюджується як на контракти під час воєнного стану, так і до 24 лютого 2022 року", - резюмувала Бігун.

Економічна правда