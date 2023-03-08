На порталі "Дія" тепер можна перевірити статус будівельних документів

Перевірити статус документів будівельної сфери тепер можна на порталі "Дія" - у кабінетіт громадянина розробили новий розділ "Моє будівництво".

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Розробили новий розділ у кабінеті громадянина - Моє будівництво, де відображаються всі документи з будівництва, у яких ви вказані як замовник. Переглядайте коротку інформацію чи статус розгляду документа за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

При цьому перейти в розділ "Моє будівництво" може як фізична особа, так і юридична. Для цього знадобиться електронний підпис - КЕП чи Дія.Підпис.

У "Моєму будівництві" відображаються документи, переважно створені після липня 2020 року.

"Саме тоді зʼявилася Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

До речі, документи підтягнуться незалежно від форми подання - через ЦНАП чи онлайн у Дії", - пояснили в "Дії".

Економічна правда