Курс валют на 8 березня: гривня продовжує стрімке зміцнення на "чорному ринку"

У середу, 8 березня, готівкова гривня стрімко зміцнилася проти євро та продовжила зміцнення до долара на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс долара на "чорному ринку" становив 38,36 - 38,60 грн. У вівторок, 7 березня, курс коливався між 38,62 - 38,76 грн грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,80 - 41,03 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 40,27 - 40,66 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,4 - 38,9 грн (курс на 7 березня – 38,5 - 39,1грн);

Євро – 40,3 - 41,1 грн (курс на 7 березня – 40,6 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,0 - 38,5 грн;

Ощадбанк – 38,45 - 39,45 грн;

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн;

Райффайзен – 37,9 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда