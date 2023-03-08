Держава торік витратила пів мільярда на зарплати топменеджерів банків

На зарплати наглядовим радам та членам правління держбанки у 2022 році витратили майже пів мільярда гривень.

Про це йдеться у статті ЕП.

Відповідно до звітів держбанків, 68 членів правління та наглядових рад цих фінансових установ у 2022 році отримали 477 млн гривень зарплат, премій та інших винагород.

Більшу частину вказаної суми, 301,1 млн грн, становили зарплати членів правлінь банків. Решту, 176,3 млн грн, отримали члени наглядових рад.

Найбільше топменеджерам заплатив Приватбанк. За рік видатки найбільшого держбанку на правління становили 116,8 млн грн, на наглядову раду – 80,9 млн грн. Разом – понад 197,7 млн грн.

Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн "інших виплат у грошовій формі". Як пояснюється у звіті банку, всю суму отриманої в лютому 2022 року премії члени правління переказали на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних сил України.

На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн. У звіті зазначається, що всю березневу винагороду також переказали на потреби ЗСУ.

Ощадбанк, друга за розміром фінансова установа країни, на зарплати членам правління витратив 49,1 млн грн. Ці виплати включали зарплату, компенсації та страхові внески. На винагороди та компенсації для наглядової ради банк у 2022 році виділив 46,2 млн грн.

Найменше на своїх топменеджерів витратив Укргазбанк – 64 млн грн. З цієї суми члени правління отримали 57,3 млн грн на зарплати, компенсації витрат на період воєнного стану та додаткові блага (зокрема від профспілки). Ще 6,7 млн грн дісталися членам наглядової ради.

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