фото: Telegram Смілянського

Укрпошта починає пілотний проєкт "Листоноші на електробайках", в рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.

Про це повідомив у Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку", - написав Смілянський.

За його словами, електровелосипеди - українського виробництва.

"Випереджаючи дописи "краще б Ви …", от саме для цього проєкт і запускається: щоб і ефективність роботи підвищити, і зарплати працівникам + це все не за рахунок тарифів чи бюджету", - резюмував гендиректор компанії.

фото: Telegram Смілянського

Економічна правда