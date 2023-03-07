Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані

У Кабулі (Афганістан) у вівторок відбулися перші торги видобутою в країні нафтою.

Про це повідомило Міністерство гірничорудної промисловості та нафти, яке контролюється рухом "Талібан", передає Інтерфакс-Україна.

Тендер на продаж 20 тис. тонн кашгарської нафти і 7 тис. тонн ангутської нафти було проведено у вівторок у присутності т.в.о. міністра гірничорудної промисловості та нафти Шахабуддіна Делавара. Торги пройшли у будівлі міністерства у Кабулі.

"Ми є свідками перших торгів нафти, що видобувається в Афганістані, і це є предметом гордості, що компанії-заявники також знаходилися всередині країни, і вся переробка сировини буде проводитися всередині Афганістану", - заявив виконуючий обов'язки міністра.

5 січня міністр гірничорудної промисловості та нафти талібів та представник китайської нафтогазової компанії CAPEIC підписали контракт на експлуатацію нафтових родовищ на півночі країни.

Площа родовищ, які передаються в розпорядження китайської компанії, за контрактомстановить 4,5 тис. кв. м. Вони розташовані в трьох провінціях країни: Сірпулі, Джаузджані і Фар'ябі.

Очікувані обсяги видобутку нафти позначені із поступовим зростанням із 1 тис. до 23 тис. тонн на добу. Обговорювалося, що інвестиції Китаю становитимуть від 150 млн дол до 540 млн дол протягом трьох років. Термін проведення геологорозвідувальних робіт - три роки, а добута нафта має перероблятися в Афганістані.

Афганістан у цьому проекті буде партнером із часткою участі 20% з подальшим поступовим її збільшенням до 75%. Термін дії контракту – 25 років.

Цей контракт став першим міжнародним інвестиційним контрактом із моменту приходу до влади в Афганістані руху "Талібан".