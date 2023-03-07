Курс валют на 7 березня: готівковий долар на "чорному ринку" в межах 38

У вівторок, 7 березня, готівкова гривня дещо ослабла відносно євро "чорному ринку", але зміцнилась до долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,62 - 38,76 грн. У понеділок, 6 березня, курс коливався між 38,63 - 38,86 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,80 - 41,03 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 40,70 - 41,06 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,5 - 39,1 грн (курс на 6 березня – 38,6 - 39,2 грн);

Євро – 40,6 - 41,3 грн (курс на 6 березня – 40,5 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,1 - 38,6 грн;

Ощадбанк – 38,5 - 39,55 грн;

Укрексімбанк – 38,6 - 39,2 грн;

Райффайзен – 37,9 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда