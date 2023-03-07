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В Україні досі не націоналізовані понад 900 комерційних об’єктів, що належать Росії

Вівторок, 7 березня 2023, 10:36 - Анастасія Жарикова

Понад 900 комерційних об’єктів, які належать уряду РФ та державним компаніям Росії, досі не є примусово вилученими - Кабмін затвердив цей перелік пів року тому.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Мінекономіки.

Зокрема, мова йде про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно: 

  • 8 літаків; 
  • 11 морських суден; 
  • 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо); 
  • 58 легкових автівок; 
  • 18 автобусів та вантажівок; 
  • тощо.
 
Trap Aggressor

Також у списку на вилучення містяться дані про корпоративні права таких відомих підприємств:

  • 100% ТОВ "ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА", що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ", яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.
  • 93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у структуру держкорпорації Росатом.
  •  25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Мінторгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.
  • 100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Мінторгівлі РФ.

У Trap Aggressor нагадують, що  Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам 5 серпня 2022 року.

За інформацією "Схем", далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання, але рішення про вилучення так і не було ухвалено. 

"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.

Відповідно до Закону Про Державний бюджет України, отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 

А згодом використані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії. 

Нагадуємо:

У грудні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб переказав 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, - Сбербанку та Промінвестбанку - до спеціального фонду державного бюджету.

Україна Росія компанії майно війна
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