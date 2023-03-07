В Україні досі не націоналізовані понад 900 комерційних об’єктів, що належать Росії

Понад 900 комерційних об’єктів, які належать уряду РФ та державним компаніям Росії, досі не є примусово вилученими - Кабмін затвердив цей перелік пів року тому.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Мінекономіки.

Зокрема, мова йде про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно:

8 літаків;

11 морських суден;

552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо);

58 легкових автівок;

18 автобусів та вантажівок;

тощо.

Trap Aggressor

Також у списку на вилучення містяться дані про корпоративні права таких відомих підприємств:

100% ТОВ "ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА", що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ", яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у структуру держкорпорації Росатом.

25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Мінторгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.

100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Мінторгівлі РФ.

У Trap Aggressor нагадують, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам 5 серпня 2022 року.

За інформацією "Схем", далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання, але рішення про вилучення так і не було ухвалено.

"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.

Відповідно до Закону Про Державний бюджет України, отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

А згодом використані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.

Нагадуємо:

У грудні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб переказав 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, - Сбербанку та Промінвестбанку - до спеціального фонду державного бюджету.