В Україні досі не націоналізовані понад 900 комерційних об’єктів, що належать Росії
Понад 900 комерційних об’єктів, які належать уряду РФ та державним компаніям Росії, досі не є примусово вилученими - Кабмін затвердив цей перелік пів року тому.
Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Мінекономіки.
Зокрема, мова йде про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно:
- 8 літаків;
- 11 морських суден;
- 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо);
- 58 легкових автівок;
- 18 автобусів та вантажівок;
- тощо.
Також у списку на вилучення містяться дані про корпоративні права таких відомих підприємств:
- 100% ТОВ "ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА", що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ", яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.
- 93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у структуру держкорпорації Росатом.
- 25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Мінторгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.
- 100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Мінторгівлі РФ.
У Trap Aggressor нагадують, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам 5 серпня 2022 року.
За інформацією "Схем", далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання, але рішення про вилучення так і не було ухвалено.
"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.
Відповідно до Закону Про Державний бюджет України, отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
А згодом використані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.
Нагадуємо:
У грудні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб переказав 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, - Сбербанку та Промінвестбанку - до спеціального фонду державного бюджету.