Очільник JPMorgan: головні проблеми для економіки США – війна в Україні та Китай

Російська війна в Україні та відносини з Китаєм є одними з головних проблем, що стоять перед економікою США, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

"Найбільше мене турбує Україна", - сказав він. "Нафта, газ, лідерство у світі і наші відносини з Китаєм - це набагато серйозніше, ніж економічні коливання, з якими нам усім доводиться мати справу щодня".

На думку Дімона, економіка США може уникнути глибокої рецесії.

"У нас все ще може бути "м'яка посадка", - вважає він. "Можлива м'яка рецесія, можлива більш жорстка рецесія. Я думаю, що є хороші шанси, що інфляція знизиться, але недостатньо до четвертого кварталу - ФРС, можливо, доведеться зробити більше".





