У Кличка кажуть, що не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі

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Ліквідовувати пішохідну зону та відкривати Бессарабську площу у Києві для руху автомобілів наразі не планується.

Про це заявив директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

В адміністрації зазначили, що тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі міста.

"Зараз, в умовах воєнного стану, обмежено рух транспортних засобів вулицею Грушевського та на низці прилеглих вулиць поблизу державних установ. Тож транспортний потік автівок, які рухаються з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик у напрямку вулиці Басейної та бульвару Лесі Українки, суттєво збільшився.

Ліквідовувати пішохідну зону та відкривати Бессарабську площу для руху автомобілів наразі не планується", - Кандибор і закликав журналістів не поширювати неперевірену інформацію.

У КМДА додали, що місто також продовжує працювати над упорядкуванням паркування в місті, зокрема і біля Бессарабської площі.

Нагадаємо:

1 березня на сторінці громадської організації "Пасажири Києва" з'явилася інформація, що пішохідну зону біля Бессарабського ринку ліквідують.

"Погралися в Європу і досить… Кандибор вирішив ліквідувати пішохідну зону на Бессарабській площі, щоб знову відкрити її для руху автомобілів та організувати вздовж тротуарів паркомісця", – заявили активісти.

Пішохідну зону створили у 2021 році за порадою Світового банку. Моделювання показало, що перекриття проїзду зменшить затримки в русі транспорту.

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Економічна правда