Фінансували "адміністрацію" Сальдо у Херсоні: СБУ ліквідувала мережу нелегальних казино

Служба безпеки ліквідувала мережу нелегальних казино у Києві, Житомирі та Херсоні, яка приховано фінансувала окупаційні "органи влади" у Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті", - зазначили правоохоронці

За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Під час тимчасової окупації міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом.

Значну частину "прибутку" зловмисники передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо.

"За регулярну "данину" рашисти надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом", - додали в СБУ.

Після звільнення Херсона організатори, сподіваючись уникнути правосуддя, перевезли казино до Житомира та вирішили розширити "мережу".

Для цього в обласному центрі та Києві додатково відкрили шість гральних закладів.

Правоохоронці у ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, виявили добову виручку – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті, понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення.

А також мережеве та серверне обладнання, документацію із доказами злочинних дій, чорнові записи із клієнтською базою.

Шістьом організаторам злочинної організації оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Економічна правда