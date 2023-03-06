Резніков розповів, скільки Міноборони "заощадило" через зміну у виплатах військовим

Міністр оборони Олексій Резніков getty images

Із переглядом порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, які не задіяні у виконанні бойових завдань, Міноборони "заощадило" близько 100 млрд грн, які необхідні для забезпечення ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Liga.net.

Заощадження, заявив він, був другим фактором в ухваленні рішення про зміну умов для виплати військовослужбовцям надбавок у 30 тисяч грн. Головним фактором була справедливість, переконує міністр. За його словами, Міноборони отримували сигнали від бійців про те, що військові, які ризикують життям на "нулі" отримують надбавку 100 тис грн, при цьому сили забезпечення, які за 20-40 км від лінії фронту і не ризикують так своїм життям – теж отримують 100 тис грн, що не є несправедливим.

Відтак, вважає він, була потрібна модернізація:.

"Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення".

Після цього йде "заощадження" за різними факторами. "Це близько 100 млрд грн", – уточнив міністр та наголосив, що війна триває, і у лавах Сил оборони є втрати. Родинам загиблих потрібно заплатити по 15 млн грн, також є виплати пораненим.

"Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте "заощадження" – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо".

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