У "Дії" тепер можна отримати електронне судове рішення

У застосунку "Дія" тепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог, пояснили в міністерстві.

"Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд, кажуть в Мінцифри.

Для цього треба зайти у Дію - натиснути Послуги - обрати Судові справи - переглянути судове рішення і за потреби завантажитисобі на смартфон.

При цьому судові послуги працюють в останній версії "Дії".

Економічна правда