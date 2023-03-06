Всі розділи
Укр / Рус

У "Дії" тепер можна отримати електронне судове рішення

Понеділок, 6 березня 2023, 13:20 - Олексій Павлиш

У застосунку "Дія" тепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог, пояснили в міністерстві.

"Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд, кажуть в Мінцифри.

Для цього треба зайти у Дію - натиснути Послуги - обрати Судові справи - переглянути судове рішення і за потреби завантажитисобі на смартфон.

При цьому судові послуги працюють в останній версії "Дії". 

Економічна правда

Дія Мінцифри суд
Матеріали за темою
У "Дії" запустили нове опитування: пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці 3 березня 2023, 11:00
Українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій в "Дії" 1 березня 2023, 14:57
Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн через "Дію" 27 лютого 2023, 10:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті