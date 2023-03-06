У "Дії" тепер можна отримати електронне судове рішення
Понеділок, 6 березня 2023, 13:20 -
У застосунку "Дія" тепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог, пояснили в міністерстві.
"Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.
Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд, кажуть в Мінцифри.
Для цього треба зайти у Дію - натиснути Послуги - обрати Судові справи - переглянути судове рішення і за потреби завантажитисобі на смартфон.
При цьому судові послуги працюють в останній версії "Дії".
Економічна правда