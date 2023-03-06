СБУ вилучила нафтопродукти "Укрнафти" і "Укртатнафти" на майже 800 мільйонів

Під час обшуків на логістичних базах і складах ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" правоохоронці вилучили понад 16 тис тонн нафтопродуктів.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

Зазначається, що Служба безпеки України і БЕБ "продовжують розслідувати корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 800 млн грн.

"Понад 3 тис тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 млн грн вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тис тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 млн гривень.

Ці нафтобази належать декільком товариствам, які афілійовані з відомою фінансово-промисловою групою (йдеться про групу "Приват" - ред.)", - додали в БЕБ.

"Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

"Встановлено, що представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності.

В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку", - додали в СБУ.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

За даним фактом повідомили про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

Економічна правда