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Нафта дешевшає та тлі погіршення прогнозу росту ВВП в Китаї та в очікуванні рішення по ставках

Понеділок, 6 березня 2023, 10:32 - Анастасія Жарикова

Ціни на нафту в понеділок, 6 березня, впали після того, як Китай встановив нижчий цільовий показник зростання ВВП на рівні близько 5%, а інвестори очікують свідчення голови Федрезерву США цього тижня щодо ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

На 07:35 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent впали на 53 центи, або на 0,6%, до 85,30 дол за барель. 

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,6% до 79,21 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Оголошений у неділю прогноз економічного зростання Китаю був нижчим за цільове зростання ВВП у 5,5% минулого року. ВВП минулого року зріс лише на 3%. 

Політичні джерела повідомили Reuters, що до 2023 року може бути встановлений діапазон до 6%.

Прем'єр-міністр Лі Кецян заявив у неділю, що основу для стабільного зростання в Китаї необхідно консолідувати, недостатній попит залишається серйозною проблемою, а очікування приватних інвесторів і компаній нестабільні.

Однак аналітики інвестиційного банку UBS підвищили свої прогнози зростання ВВП Китаю до 5,4% на 2023 рік і до 5,2% на 2024 рік з 4,9% і 4,8% відповідно.

У той же час на ціни на нафту, ймовірно, вплинуть підвищення ставок у всьому світі, оскільки глобальні центральні банки посилюють політику через побоювання зростання інфляції. 

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл дасть свідчення в Конгресі, де його, ймовірно, запитають, чи потрібні більші підвищення в країні, яка найбільше споживає нафту в світі.

На вихідних президент Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, що "дуже ймовірно" вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.

Економічна правда

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