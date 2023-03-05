Італія планує створити логістичний коридор для розблокування українського експорту

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Італія планує представити на конференції з реконструкції України, яка пройде вкінці квітня в Римі, проєкт створення вхідних і вихідних терміналів для української економіки на північному сході країни.

Про це повідомив міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо днями на круглому столі італійської конфедерації профспілок робітників у Венеції, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що італійський уряд має намір створити інтермодальну транспортну магістраль за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5 (Венеція - Трієст/Копер - Любляна - Марібор - Будапешт - Ужгород - Львів - Київ).

Це дозволить розблокувати український експорт, зокрема металургійної продукції.

"По суті, Чорне море закрите (для України) через військові дії. У цьому разі (щоб розблокувати український експорт), не залишається іншого варіанту, як доставляти товар в Адріатику, використовуючи наявні залізниці та автомагістралі", - пояснив Адольфо Урсо.

Також для реалізації проєкту буде створено логістичну платформу, яка зв'яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

"Таким чином, ми надамо Києву новий і безпечний вихід до моря з огляду на труднощі у використанні українських портів на Чорному морі", - наголосив міністр.

За словами міністра, логістичний коридор між інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні та логістичним майданчиком Горонда в Закарпатській області України на кордоні зі Словаччиною вже буде готовий до моменту початку конференції в Римі наприкінці квітня 2023 року.

Він додав, що проєкт логістичного коридору Італія-Україна буде представлено 10 березня під час логістичного ярмарку у Вероні.

Зазначається, що інтерпорт Quadrante Europa у Вероні є найбільшим в Італії транспортним вузлом, розташованим на перетині автомагістралей Турин - Трієст і Модена - Інсбрук (Австрія), а також на перетині залізничних ліній Верона-Інсбрук і Мілан-Венеція.

Економічна правда.