Саудівська Аравія надіслала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів
Саудівська Аравія відправила гуманітарну допомогу Україні на 100 млн доларів, зокрема було передано 135 потужних генераторів.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Допомога, яку Саудівська Аравія відправила трьома літаками, включає в себе теплі ковдри, засоби гігієни та 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт. Отриману допомогу планують розділити в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.
Голова ОП зазначив, що меморандум про гуманітарну допомогу на $100 млн був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда.
Нагадаємо:
Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.