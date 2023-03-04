Тайванський TSMC планує найняти 6 000 нових співробітників у 2023 році

getty images

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), найме понад 6 000 нових співробітників у 2023 році.

Про це пише Reuters.

За словами TSMC, компанія шукатиме молодих інженерів в галузі електротехніки або програмного забезпечення в містах по всьому Тайваню.

Зростання найму в компанії відбувається на фоні спаду в напівпровідниковій промисловості через зниження попиту на електроніку та високий рівень запасів після дефіциту деяких мікросхем.

З кінця 2022 року низка компаній-виробників мікросхем у всьому світі скоротили інвестиції.

Intel нещодавно оголосила, що скоротить виплати співробітникам середньої ланки та керівникам з 5% до 25%.

Домінування TSMC у виробництві одних з найсучасніших чіпів для висококласних клієнтів, таких як Apple захистило її від спаду.

Компанія дещо скоротила свої річні капітальні витрати на 2023 рік і прогнозує падіння доходів у першому кварталі, але заявила, що очікує зростання попиту до другої половини цього року.

Також читайте: Батько чипів: як засновник TSMC вивів Тайвань на технологічну мапу світу

Нагадаємо:

Тайванський виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планує побудувати другий завод з виробництва мікросхем в Японії для випуску 5 і 10-нанометрових чипів з другої половини цього десятиліття.















