За рік аудиторія росіян в Instagram знизилась в 5 разів

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У середньому хоча б раз на день тільки 6% росіян старше 12 років заходили в Instagram у лютому 2023 року, що в 5 разів менше порівняно з 31% того ж місяця 2022 року.

Про це свідчать дані Mediascope.

Крім Instagram, показники середньодобового охоплення скоротились у Facebook. У лютому 2023 року цей показник за аналогічний період знизився у 3,5 раза: із 7% до 2%.

Також, у згаданих соцмережах Instagram і Facebook, росіяни стали проводити менше часу. Відтак, час проведення в Instagram впав до лютого 2022 року в 2,4 раза до 17 хвилин на день, у Facebook - у 3 рази до 5 хвилин.

У Tiktok час добового споживання скоротився в 1,2 раза до 65 хвилин.

Натомість збільшення аудиторії росіян відбулося в Telegram і "ВКонтакте". Середньодобове охоплення Telegram у лютому 2023 році зросло до аналогічного місяця минулого року майже в 1,8 раза: з 23 до 41%. У "ВКонтакте" цей показник збільшився в 1,15 раза до 44%.

Нагадаємо:

За кілька годин після звернення генпрокуратури Росії "Роскомнадзор" заявив, що заблокує Instagram.

Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.













