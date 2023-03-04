Зарплати та пенсії військових: як змінилось грошове забезпечення для захисників

Міністерство оборони наприкінці січня заявило, що щомісячні доплати у 30 тис грн, які з лютого 2022 року нараховувалися всім військовим, тепер отримуватимуть не всі.

Проте в Міноборони додали, що збільшили мінімальне грошове забезпечення для захисників до 20 тис грн, та цього виявилося недостатньо.

З чого складаються виплати військовим, чому держава урізала частину зарплат, що саме змінилося та як це вплине на пенсії нинішніх і колишніх військових – пояснення у відео ЕП.