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Зарплати та пенсії військових: як змінилось грошове забезпечення для захисників

Субота, 4 березня 2023, 11:45 - Економічна правда

Міністерство оборони наприкінці січня заявило, що щомісячні доплати у 30 тис грн, які з лютого 2022 року нараховувалися всім військовим, тепер отримуватимуть не всі.

Проте в Міноборони додали, що збільшили мінімальне грошове забезпечення для захисників до 20 тис грн, та цього виявилося недостатньо.

З чого складаються виплати військовим, чому держава урізала частину зарплат, що саме змінилося та як це вплине на пенсії нинішніх і колишніх військових – пояснення у відео ЕП.

зарплата Міноборони
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