Ювелірний бренд Pandora планує перейти на виробництво з перероблених срібла та золота

Датський виробник ювелірних виробів Pandora запропонував зобов’язання, пов’язані зі стійким розвитком, який передбачає використання для прикрас бренду 100% переробленого срібла та золота до 2025 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п’ятницю компанія продала першу облігацію на суму 500 млн євро (531 млн дол) із п’ятирічним терміном погашення.

Угода включає три цільові показники сталого розвитку, два з яких зосереджені на скороченні викидів, а третій визначає загальне використання переробленого золота та срібла протягом двох років.

Пропозиція Pandora була частиною зусиль, спрямованих на зменшення її залежності від ринку банківських позик і диверсифікацію джерел фінансування.

За словами джерела агентства, кошти від продажу будуть використані на загальні корпоративні цілі, включаючи рефінансування існуючої заборгованості, залучаючи перехідні кошти деякими з букранерів.

Також Pandora пообіцяла відкрити принаймні 100 нових магазинів у 2023 році. Її акції з початку року зросли майже на 36% завдяки високим прибуткам і планам викупу акцій.

Нагадуємо:

Данська ювелірна компанія Pandora призупинила всі бізнеси з Росією та Білоруссю після вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда