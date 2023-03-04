Ювелірний бренд Pandora планує перейти на виробництво з перероблених срібла та золота
Датський виробник ювелірних виробів Pandora запропонував зобов’язання, пов’язані зі стійким розвитком, який передбачає використання для прикрас бренду 100% переробленого срібла та золота до 2025 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
У п’ятницю компанія продала першу облігацію на суму 500 млн євро (531 млн дол) із п’ятирічним терміном погашення.
Угода включає три цільові показники сталого розвитку, два з яких зосереджені на скороченні викидів, а третій визначає загальне використання переробленого золота та срібла протягом двох років.
Пропозиція Pandora була частиною зусиль, спрямованих на зменшення її залежності від ринку банківських позик і диверсифікацію джерел фінансування.
За словами джерела агентства, кошти від продажу будуть використані на загальні корпоративні цілі, включаючи рефінансування існуючої заборгованості, залучаючи перехідні кошти деякими з букранерів.
Також Pandora пообіцяла відкрити принаймні 100 нових магазинів у 2023 році. Її акції з початку року зросли майже на 36% завдяки високим прибуткам і планам викупу акцій.
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Данська ювелірна компанія Pandora призупинила всі бізнеси з Росією та Білоруссю після вторгнення Росії в Україну.
Економічна правда