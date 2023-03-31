Хто може очолити АРМА: комісія обрала 10 кандидатів

Конкурсна комісія 31 березня оголосила кандидатів на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, які за результатами тестування пройшли до наступних етапів конкурсу.

Про це повідомляє TI Ukraine.

До етапу співбесід пройшли:

Олена Дума (80 балів) — остання зазначена посада — заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, обіймала різні посади держслужбовця, здобула ступінь спеціаліста правознавства в КНУ імені Тараса Шевченка;

Дмитро Жоравович (80 балів) — чинний тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА, кандидат юридичних наук;

Костянтин Ткаченко (80 балів) — адвокат, до 21 жовтня 2022 року займав посаду керівника Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ;

Артем Брінцов (79 балів) — начальник відділу правового забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду, працював у Верховному суді, кандидат юридичних наук;

Андрій Потьомкін (79 балів) — до 2 січня 2020 року обіймав посаду начальника юридичного управління АРМА;

Сергій Рокунь (79 балів) — старший детектив, керівник Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ, спеціст з фінансів та кредиту, доктор філософії з права;

Володимир Павленко (78 балів) — до 27 вересня 2021 року обіймав посаду заступника голови АРМА, адвокат, магістр права та бізнес-адміністрування;

Олександр Руденко (77 балів) — адвокат, Голова адвокатського об’єднання "РО ЛЕКС".

Віктор Дубовик (75 балів) — директор Департаменту (керівник офісу) Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України, до цього працював адвокатом, партнером Юридичної компанії "ВОЛХВ", здобув спеціальність "економічна політика" в Національній академії державного управління при Президентові України;

Станіслав Серьогін (75 балів) — начальник управління Центрально-західного МТУ АРМА.

У TI Ukraine зазначили, що комісія досі не затвердила методологію проведення співбесід. Критерії, за якими будуть оцінюватися ділові та моральні якості претендентів на таку важливу посаду, досі не окреслені.

Відібраних кандидатів чекає етап співбесід. На засіданні 6 квітня комісія має визначитися з графіком їх проведення.

За результатами співбесід комісія визначить переможця і рекомендуватиме його Кабміну для призначення на посаду голови АРМА.

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