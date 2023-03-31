У березні Україна скоротила імпорт електроенергії на 95%

У березні 2023 року Україна скоротила імпорт електроенергії, порівняно з попереднім місяцем, на 95% - до 7 тисяч МВт-год.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Зазначається, що зі Словаччини у березні було поставлено майже 5,5 тисяч МВт-год, з Молдови - 1,5 тисяч МВт-год.

"Водночас, у порівнянні з лютим 2023 року, частка Словаччини у структурі імпорту скоротилась із 96% до 77,6%. Найбільші обсяги було поставлено 11-12 березня та 25-26 березня.

Різке збільшення імпорту зі Словаччини 24-26 березня було спровоковане падінням цін на словацькому ринку. Зокрема, на спотовому ринку, за даними біржі Okte, ціна на базове навантаження на 25.03 скоротилась до 30,52 €/МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Загалом імпорт електроенергії до України залишається на незначному рівні, оскільки в енергосистемі спостерігається профіцит протягом останнього місяця, потреби в додатковому ресурсі немає, додає видання.

"Серед компаній, які викуповують перетин для поставок зі Словаччини або Молдови - "Д.Трейдінг", "ЕРУ Трейдінг", "Нексттрейд", "НАП-Комʼюніті", "Артлекс-Груп" та інші.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", дозволена потужність для імпорту зі Словаччини протягом місяця становила 500 МВт, проте компанії не викуповували перетин в повному обсязі", - резюмували в ExPro.

Нагадаємо:

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про подальше збільшення імпортних потужностей в Україну до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.

Економічна правда