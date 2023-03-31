Курс валют на 31 березня: гривня зміцнюється до долара, слабне проти євро

У п’ятницю, 31 березня, готівковий євро дорожчає на "чорному ринку" та в банках, долар дешевшає після зміцнення в четвер.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:40 курс долара на "чорному ринку" становив 37,64 - 37,82 грн, напередодні, 30 березня, курс коливався між 37,69 - 37,97 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,65 - 40,92 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,73 - 40,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 30 березня – 37,5 - 38,1 грн);

Євро – 40,5 - 41,15 грн (курс на 30 березня – 40,4 - 41,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,55 - 38,55 грн;

Укрексімбанк – 37,7 - 38,3 грн;

Райффайзен – 37,7 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.