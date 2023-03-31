В ОАЕ анулюють ліцензію російського "МТС банку"

Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів заявив, що анулює ліцензію, яку видав торік російському "МТС банку", який у лютому потрапив під санкції США та Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters.

"Це рішення прийнято після розгляду доступних варіантів щодо нового статусу "МТС банку" та з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком", - йдеться в заяві центробанку ОАЕ.

Під час процесу згортання філії не дозволяється відкривати нові рахунки або проводити операції, окрім погашення попередніх зобов’язань, для яких буде дозволено використовувати платіжні системи регулятора.

"МТС банк", фінтех-підрозділ найбільшого російського мобільного оператора "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), був частиною ширшого пакету санкцій проти 200 юридичних і фізичних осіб, оголошених у лютому в першу річницю вторгнення Росії в Україну.

Заяву центробанку ОАЕ в МТС поки не коментують.

42,09% акцій МТС володіє російський конгломерат "Система". Торік російський мільярдер Володимир Євтушенков відмовився від офіційного акціонерного контролю над АФК "Система" після того, як Британія ввела проти нього санкції та передав 10% акцій своєму синові.