Японія розширила заборону експорту до РФ: потрапили БПЛА, метали та оптика

Уряд Японії розширив перелік товарів, які заборонено експортувати до Росії: в оновлений список потрапили безпілотники, оптичні вироби, метали тощо.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Японії.

Наприкінці лютого уряд Японії підтримав рішення, спрямоване на заборону на експорту товарів, які сприяють зміцненню промислової інфраструктури РФ.

У п’ятницю, 31 березня, уряд підтримав ще одну постанову, яка запроваджує цей захід та визначає перелік заборонених до експорту в РФ товарів. Рішення вступає в силу через тиждень – з 7 квітня.

Так, до переліку увійшли такі товарні позиції як сталь та вироби з неї, алюміній та вироби з нього, котли та машини, будівельна техніка, двигуни для літаків і суден, електричне обладнання та його частини (наприклад, навігаційне радіообладнання, генератори тощо).

Також заборонено продавати в РФ транспортні засоби та їх частини, літальні та космічні апарати, їх частини та приладдя (наприклад, безпілотні літальні апарати), оптичні та вимірювальні прилади (наприклад, оптичні волокна, біноклі, фотографічне обладнання для аерофотозйомки, тощо).