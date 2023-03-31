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Японія розширила заборону експорту до РФ: потрапили БПЛА, метали та оптика

П'ятниця, 31 березня 2023, 12:38 - Економічна правда

Уряд Японії розширив перелік товарів, які заборонено експортувати до Росії: в оновлений список потрапили безпілотники, оптичні вироби, метали тощо.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки Японії.

Наприкінці лютого уряд Японії підтримав рішення, спрямоване на заборону на експорту товарів, які сприяють зміцненню промислової інфраструктури РФ.

У п’ятницю, 31 березня, уряд підтримав ще одну постанову, яка запроваджує цей захід та визначає перелік заборонених до експорту в РФ товарів. Рішення вступає в силу через тиждень – з 7 квітня.

Так, до переліку увійшли такі товарні позиції як сталь та вироби з неї, алюміній та вироби з нього, котли та машини, будівельна техніка, двигуни для літаків і суден, електричне обладнання та його частини (наприклад, навігаційне радіообладнання, генератори тощо).

Також заборонено продавати в РФ транспортні засоби та їх частини, літальні та космічні апарати, їх частини та приладдя (наприклад, безпілотні літальні апарати), оптичні та вимірювальні прилади (наприклад, оптичні волокна, біноклі, фотографічне обладнання для аерофотозйомки, тощо).

Економічна правда
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