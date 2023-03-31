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Споживання електроенергії скоротилось, обмеження можливі лише в одній області - Укренерго

П'ятниця, 31 березня 2023, 12:05 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 31 березня, споживання електроенергії нижче, ніж у середу та четвер, та повністю забезпечується генерацією, обмеження можливі лише в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії несуттєвий", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині все ще є мережеві обмеження. Тому застосовуються відключення споживачів, які сьогодні можуть бути дещо більшими, ніж учора, через менш сонячний день та зниження активності відновлюваних джерел енергії у регіоні.

В інших областях обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Складною залишається ситуація з електропостачанням у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання. 

"На всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками, тривають аварійно-відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів", - додали в компанії.

Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика війна
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