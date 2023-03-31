Нафта дешевшає через невизначеність даних про інфляцію в США

Ціни на нафту в п’ятницю, 31 березня, впали на азіатський торгах, оскільки позитивні настрої щодо попиту в Китаї та потенційних збоїв у постачанні на Близькому Сході були пом’якшені невизначеністю щодо економічних даних США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent, які цього тижня зросли майже на 6%, впали на 33 центи, або 0,42%, до 78,94 дол за барель на 06:30 за Гринвічем.

Американська West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 22 центи, або на 0,3%, до 74,15 дол, зрісши приблизно на 8% цього тижня.

Що вплинуло на ціни

Ринки очікують на дані про витрати та інфляцію в США та їхній вплив на долар США, які будуть опубліковані цього дня пізніше.

Аналітики зазначають, що ринок може зберегти свій відскок, якщо сьогоднішні дані дадуть позитивні сигнали ринкам про те, що очікується подальше сповільнення інфляції в США. Натомість невтішні дані можуть знову викликати занепокоєння щодо політики ФРС і обмежити нещодавнє зростання.

Крім цього, цього тижня ціни зросли через оптимізм щодо економічного відновлення Китаю. Виробнича активність Китаю зросла в березні повільніше порівняно з рекордним зростанням у лютому, але все ж перевищила очікування економістів.

Промислова діяльність у Китаї стала ключовим фактором, що визначає ціни в останні тижні після скасування обмежень, пов’язаних з коронавірусом, на тлі слабкого глобального попиту.