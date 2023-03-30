Земельні аукціони поповнили бюджет на 1 мільярд

За майже 1,5 року функціонування електронних земельних аукціонів до бюджетів різних рівнів надійшов 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

З них 248 млн грн надійшли від оренди ділянок, а 767 млн грн - від продажу приватних сільськогосподарських угідь та комунальної чи державної землі не сільськогосподарського призначення.

В онлайн-аукціонах в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі взяли участь 5,5 тис. учасників по всій Україні. Було проведено 3 тисячі успіших аукціонів.

Крім цього, ще 467 торгів перебувають на етапі укладення угод та можуть принести дохід у понад 400 млн грн.

Найбільше земельних онлайн-аукціонів було оголошено в Київській, Львівській, Одеській, Черкаській та Закарпатській областях.

Станом на кінець березня в системі оголошено понад 1,5 тисячі земельних торгів. Загальна стартова вартість цих торгів — майже 480 млн грн. Площа ділянок становить понад 34 тис. га.

Економічна правда