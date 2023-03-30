Російський "Автоваз" переносить щорічну відпустку компанії раніше через брак комплектуючих

Найбільший російський виробник автомобілів "Автоваз" заявив, що переносить щорічну тритижневу літню відпустку компанії на кілька тижнів через брак комплектуючих.

Про це повідомляє Reuters.

Російське автомобілебудування сильно постраждала від наслідків санкцій Заходу та війни Росії проти Україні, оскільки раніше залежало від західних інвестицій, запчастин і партнерства.

Компанія заявила, що працює над створенням нових логістичних коридорів, і в 2022 році знайшла способи замінити понад 200 автомобільних запчастин, які деякі країни відмовлялися експортувати до Росії.

"Однак навесні 2023 року ряд постачальників запчастин повідомили "Автоваз" про припинення поставок і розірвали існуючі домовленості щодо підтримки поставок у 2023 році", — заявили в "Автоваз".

Внаслідок цього з другої половини травня 2023 року безперебійне виробництво повних автомобілів буде неможливим.

Тому тритижнева літня зупинка, яка раніше була запланована на 24 липня, тепер триватиме з 29 травня по 19 червня, що дасть Автовазу більше часу для створення запасів комплектуючих.

Цьогоріч "Автоваз" планує випустити понад 400 тис автомобілів у 2023 році, що більш ніж удвічі перевищить продаж у 2022 році (188 645).

Торік заводи по всій Росії разом виготовили лише 450 тис автомобілів, що є найгіршим показником галузі з часів розпаду СРСР.

Економічна правда