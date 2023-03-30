СБУ повідомила про підозру очільнику Росавіації: допомагав перекидати військових РФ на фронт

Олександр Нерадько фото: риа новости

Служба безпеки України повідомила про підозру голові федерального агентства повітряного транспорту Росії (Росавіація) Олександру Нерадько, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Підсанкційний очільник росавіації сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього Нерадько залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

Так, з кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів "Платов" у Ростовській області та "Сімферополь" понад 3 тис військових та велику кількість боєприпасів.

"У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику Росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Економічна правда