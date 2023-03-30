Ford став співінвестором будівництва заводу з переробки нікелю в Індонезії

Американський автовиробник Ford приєднався до PT Vale Indonesia і китайської Zhejiang Huayou Cobalt в якості нового партнера в будівництві заводу з переробки нікелю в Індонезії вартістю $4,5 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

"Ця інвестиція Ford є першою в країну Південно-Східної Азії і підкреслює зростаючий апетит автовиробників до сировини, що використовується у виробництві акумуляторів для електромобілів, на які припадає близько 40% ціни автомобіля, з метою скорочення витрат і скорочення розриву з лідером ринку електромобілів Tesla", - пише агентство.

Volkswagen, найбільший європейський автовиробник, цього місяця заявив, що інвестує 180 мільярдів євро протягом п'яти років у такі сфери, як виробництво акумуляторів та пошук сировини.

Індонезія, яка має найбільші у світі запаси нікелю, намагається розвивати переробні галузі для цього металу, маючи на меті, зрештою, виробництво акумуляторів та електромобілів.

Запланований завод буде розташований у місті Помалаа на південному сході Сулавесі, де Vale експлуатує нікелеву шахту.

Vale та Huayou розпочали будівництво заводу в листопаді, а його комерційна експлуатація, як очікується, розпочнеться у 2026 році.

Фебріані Едді, виконавчий директор Vale Indonesia, сказала, що ця угода є унікальною, оскільки вона залучає американського автовиробника до видобутку нікелю.

Вона повідомила, що Vale має 30%-ву частку в проєкті, а решту контролюють Ford і Huayou.

Компанії не повідомили, скільки Ford інвестує в завод, який, як очікується, буде виробляти 120 тис тонн на рік змішаного гідроксидного осаду - матеріалу, що видобувається з нікелевої руди для використання в акумуляторах електромобілів.

Уряд Індонезії заборонив експорт необробленої нікелевої руди з 2020 року, щоб забезпечити постачання для існуючих і потенційних інвесторів, а також заохочує світових виробників електромобілів, таких як Tesla і китайська компанія BYD Group, інвестувати в країну.

Економічна правда