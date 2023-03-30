Meta може заборонити політичну рекламу у своїх соцмережах в Європі: причини

Керівники корпорації Meta обговорюють заборону політичної реклами в Європі, побоюючись, що її соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, не зможуть відповідати майбутнім правилам ЄС, які спрямовані на онлайн-кампанії.

Про це пише Financial Times.

"Брюссельські регулятори розробляють нові закони, які набудуть чинності наступного року, щоб змусити великі інтернет-групи розкривати більше інформації про політичні групи, які стоять за онлайн-кампаніями, і про те, на яких користувачів вони націлені.

За словами двох осіб, поінформованих про внутрішні дискусії, компанія Meta, очолювана генеральним директором Марком Цукербергом, стурбована тим, що визначення політичної реклами за цим планом буде настільки широким, що їй буде легше відмовитися від усіх проплачених політичних кампаній на сайтах компанії", - йдеться у статті.

За словами джерел, такий крок також серйозно розглядається, оскільки користувачі здебільшого не зацікавлені в такому контенті, а доходи від політичної реклами невеликі порівняно з більш широким бізнесом компанії.

За даними дослідницької групи Insider Intelligence, у 2019-2020 роках компанія отримала трохи менше $800 млн доходу від політичної реклами в США, що становить менше 1% від загального доходу від реклами за цей період.

Співрозмовники газети, близькі до цього питання, застерігають, що розмови між вищим керівництвом Meta тривають, і деякі з них виступають проти заборони політичної реклами. Остаточне рішення буде ухвалене після того, як ЄС визначиться з визначенням того, що є політичною рекламою для своїх нових правил, кажуть джерела. Мета не відповіла на запити про коментарі.

Після виборів у США 2016 року соціальні медіа-платформи, зокрема Facebook, TikTok і Twitter, критикували за нездатність боротися з дезінформацією і змовами, щоб запобігти маніпуляціям на виборах.

Цукерберг, зокрема, відмовився перевіряти політичну рекламу, стверджуючи, що приватні компанії не повинні бути "арбітром істини". Однак компанія Meta тимчасово припинила розміщення політичної реклами напередодні та під час важливих голосувань, таких як президентські вибори в США 2020 року.

Згідно з пропозиціями ЄС, такі групи, як Facebook і Google, будуть змушені бути більш прозорими в тому, як вони розміщують політичну рекламу, наприклад, показувати, скільки коштує реклама, хто заплатив за неї і скільки людей переглянули контент.

Європейська комісія, Європарламент і країни-члени ЄС повинні узгодити остаточне визначення політичної реклами згідно з новим регламентом до 5 червня.

Економічна правда