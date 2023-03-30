Укрпошта та Пошта Естонії домовились про співпрацю

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та голова Пошти Естонії (Omniva) Март Мегі підписали угоду про співробітництво між компаніями.

Про це повідомив керівник Укрпошти Смілянський в Telegram.

Також сторони підтвердили зниження тарифів між країнами, яке діє з січня 2023 року.

"Ця угода навіть поки має одну секретну частину, важливу для наших громадян, про яку, сподіваюсь, розповімо трохи згодом", - анонсував Смілянський.

Візит Марта Мегі став першим візитом керівника інших пошт світу до України з початку великої війни.

Економічна правда