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Укрпошта та Пошта Естонії домовились про співпрацю

Четвер, 30 березня 2023, 13:26 - Анастасія Жарикова

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та голова Пошти Естонії (Omniva) Март Мегі підписали угоду про співробітництво між компаніями.

Про це повідомив керівник Укрпошти Смілянський в Telegram.

Також сторони підтвердили зниження тарифів між країнами, яке діє з січня 2023 року.

"Ця угода навіть поки має одну секретну частину, важливу для наших громадян, про яку, сподіваюсь, розповімо трохи згодом", - анонсував Смілянський.

Візит Марта Мегі став першим візитом керівника інших пошт світу до України з початку великої війни.

Економічна правда

Укрпошта Естонія
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