Курс валют 30 березня: готівкова гривня ослабла

У четвер, 30 березня, готівкова гривня ослабла відносно долара та євро після декількох днів стрімкого зміцнення.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,70 - 37,89 грн, курсовий спред зріс, отже продати долар стало дешевше. У вівторок, 28 березня, курс коливався між 37,52 - 37,80 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,71 - 40,87 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,58 - 40,83 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,1 грн (курс на 29 березня – 37,7 - 38,25 грн);

Євро – 40,4 - 41,05 грн (курс на 29 березня – 40,4 - 41,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,55 - 38,55 грн;

Укрексімбанк – 37,6 - 38,2 грн;

Райффайзен – 37,5 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.