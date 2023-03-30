Сеул вважає, що критерії субсидування чипів в США можуть стати "тягарем" для корейських компаній

Критерії для отримання нових американських напівпровідникових субсидій можуть бути "обтяжливими" для таких корейських компаній, як Samsung Electronics і SK Hynix Inc.

Про це заявив міністр торгівлі Південної Кореї Ан Дук-Гун, пише Reuters.

Умови включають поділ надприбутків з урядом США, а три джерела в галузі заявили, що сам процес подачі заявок може розкрити конфіденційну корпоративну стратегію.

Субсидії будуть надаватися з фонду досліджень і виробництва у розмірі 52 мільярдів доларів, виділених відповідно до так званого закону США CHIPS, для якого Міністерство торгівлі оголосило цього місяця керівництва і правила.

SK Hynix, материнська компанія SK Group, планує інвестувати 15 мільярдів доларів в американський сектор виробництва мікросхем, в тому числі в будівництво сучасного заводу з пакування мікросхем, і заявила, що розглядає можливість подачі заявки на фінансування.

Samsung будує завод з виробництва мікросхем у Техасі, який може коштувати понад 25 мільярдів доларів, і заявила, що переглядає рекомендації.

Однак заявки на фінансування можуть вимагати детальної інформації про структуру витрат, а також прогнозовану врожайність пластин, коефіцієнт використання та зміни цін, що, за словами трьох корейських джерел Reuters, схоже на розкриття корпоративної стратегії.

"Все це конфіденційна інформація. Найважливіше в чіпах - це структура витрат. Експерти зможуть визначити нашу стратегію з першого погляду", - сказало одне з джерел, яке відмовилося назвати своє ім'я через делікатність питання.

Положення про субсидії Сполучених Штатів повинні відображати думку уряду і компаній Південної Кореї, щоб не накладати на них надмірний тягар, заявив у четвер міністр торгівлі Південної Кореї Ан Дук-Гун.

Заява була зроблена після зустрічі міністра з торговим представником США Кетрін Тай у Південній Кореї, яка є провідною країною-виробником мікросхем та інвестором в американський сектор мікросхем.

Міністерство торгівлі США прийматиме заявки на субсидії для передових виробництв мікросхем з 31 березня, а для виробничих потужностей поточного покоління, зрілих вузлів та внутрішніх виробничих потужностей - з 26 червня.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, який інвестує 40 мільярдів доларів у новий завод в Арізоні, відмовився від коментарів.

Економічна правда