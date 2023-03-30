Британія готується віднести атомну енергетику до "зелених" інвестицій

Британія дозволить інвесторам зараховувати атомну енергію до "зелених" інвестицій, та назвав її ключовою технологією для зменшення викидів парникових газів.

Про це заявив британський уряд, повідомляє Financial Times.

Уряд Британії заявив, що включить ядерну енергетику до "зеленої" таксономії країни - системи, яка використовується інвесторами для визначення того, чи вважати інвестиції сталими чи ні.

Задля цього восени пройдуть консультації щодо зеленої таксономії, у ході яких буде запропоновано включити ядерну енергетику, оскільки вона є "ключовою технологією" на нашому шляху до досягнення "чистого нуля", тобто коли викиди парникових газів дорівнюють обсягу, вилученому з атмосфери.

Звітність для компаній за цією таксономією буде добровільною протягом двох років, але потім може стати обов'язковою.

Цей крок перегукується з рішенням Європейської комісії торік віднести ядерну енергетику та деякі види газу до "зелених" інвестицій, що викликало юридичні претензії з боку Грінпіс та коаліції WWF і Client Earth.

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