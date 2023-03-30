Японія надасть Україні $400 мільйонів гранту на відновлення

Україна та Японія домовились про грантову угоду у 400 млн дол, які спрямують на відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За ці кошти уряд планує закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови.

Відповідні документи у четвер підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Рішення про виділення 400 мільйонів доларів незабаром буде фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, яке координує офіційну допомогу Японії іншим державам.

Від початку 2023 року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад 650 мільйонів доларів.

Крім того, Японія виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.



